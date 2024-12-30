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علوم الدار

رئيس الدولة: خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والشعب الأميركي

رئيس الدولة: خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والشعب الأميركي
30 ديسمبر 2024 15:01

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، والشعب الأميركي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والشعب الأميركي. ربطته علاقة وثيقة مع الإمارات، وعملنا معاً لعقود طويلة منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، في شراكة إنسانية فاعلة لمواجهة الأمراض في العالم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
جيمي كارتر
الإمارات
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