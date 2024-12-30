صقر غباش ورئيس "النواب" الإيطالي يبحثان التعاون البرلماني

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا، علاقات الصداقة والتعاون البرلماني القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، وناقشا خلالها تبادل الزيارات والفعاليات، وعقد لقاءات ثنائية للتنسيق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية.

ورحب معالي صقر غباش، بمعالي لورينزو فونتانا، والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تمتد جذورها إلى أكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن دولة الامارات تنظر إلى علاقاتها مع إيطاليا ليس من باب الشراكة الإستراتيجية فقط، بل على أنها إحدى ركائز الاستقرار العالمي، باعتبارها الجسر الذي يربط الشرق بالغرب وهو ما يؤهلها للعب دور محوري في صياغة إستراتيجيات السلام العالمي وتعزيز الحوار بين الثقافات.

من جانبه أكد معالي لورينزو فونتانا، عمق العلاقات الإستراتيجية بين بلاده ودولة الإمارات، ورغبة مجلس النواب الإيطالي في تطوير العلاقات البرلمانية، معربا عن الشكر لمعالي صقر غباش على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، والرخاء، والأمن، والاستقرار.

وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات والتطور العمراني الذي يمثل نموذجا لدول العالم.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي النعيمي، وكل من سارة فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية مع البرلمان الإيطالي، ومروان المهيري، نائب رئيس لجنة الصداقة، وخالد الخرجي، وسعيد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.