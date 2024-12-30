الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 03:14، والجزر الأول عند الساعة 20:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

ويكون الموج في بحرعمان خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 9:08، والمد الثاني عند الساعة 22:59، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 04:52.