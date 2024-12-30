رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي جويدو كروسيتو، وزير دفاع الجمهورية الإيطالية.

وبحث سموه ووزير الدفاع الإيطالي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في الجوانب المختلفة، خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع.