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حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
30 ديسمبر 2024 20:11

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، منافسات اليوم الختامي من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025».

كما شهد المنافسات الخاصة بسن الحول والزمول، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدر «ضاري» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، مراحل الشوط الرئيسي الأول، محققاً المركز الأول، ونال «شداد» المركز الأول في الزمول المحليات بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 9:16:41 دقيقة.

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وفي الشوط الثاني وتحدي الحول المحليات، كانت «مصيحة» لمانع علي محمد بن حماد الشامسي، أول الواصلين لخط الختام، محرزةً المركز الأول والسيف الفضي بزمن قدره 9:08:70 دقيقة.
في الشوط الثالث، فاز «الطايف» لـ أحمد سلطان الحلامي، ببندقية الزمول المفتوح، بعد وصوله بزمن بلغ 9:16:40 دقيقة.

وفي الشوط الرابع والأخير، كان السيف الذهبي للحول المفتوح من نصيب «وجدان» لـ سيف علي راشد بن سويلم، بعد وصولها خط الختام في زمن قدره 9:12:70 دقيقة.

وكرَّم صاحب السمو حاكم أم القيوين، في نهاية فعاليات السباق، الفائزين في الأشواط الرئيسية، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل
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