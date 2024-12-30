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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
30 ديسمبر 2024 21:34

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون، والعمل المشترك في جميع المجالات التي تدعم مصالح البلدين، وتعزز رؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما. 
كما استعرض سموه والرئيس التركي، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

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المصدر: وام
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