الإمارات.. ريادة في التضامن والتكافل الدولي

القاهرة (الاتحاد)

أطلقت الإمارات خلال عام 2024 العديد من المبادرات الإنسانية، منها مبادرة «إرث زايد الإنساني» المندرجة تحت مظلة «مؤسسة إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، وذلك لدعم الأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم. كما تم تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية من أجل الإشراف على جميع الملفات المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية، وإنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» التابعة للمجلس، وهي معنية بتنفيذ برامج المساعدات الخارجية. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات ومجموعة العشرين، تم تخصيص 100 مليون دولار للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وفي السياق نفسه، قدمت الإمارات ضمن المبادرة الصحية العالمية «بلوغ الميل الأخير» منحة بقيمة 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد».

السودان الشقيق

مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، حرصت الإمارات على دعم الجهود الدولية والأممية الرامية لإحلال السلام والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان، وبالتوازي مع ذلك حرصت على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وسارعت الإمارات إلى تقديم يد العون للأشقاء السودانيين، وفي هذا الإطار قدمت 10 ملايين و250 ألف درهم للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات، وخلال المشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان التي عُقدت في فرنسا خلال أبريل 2024 تعهدت الإمارات بتقديم 100 مليون دولار دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، وخصصت 70% من تعهدها إلى وكالات الدعم والمنظمات الإنسانية والإغاثية، بهدف تقديم كل أنواع المساعدات، ولا سيما الغذائية والصحية، وحماية النساء والأطفال، وتوفير سبل العيش والمأوى.

وفي السياق ذاته، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في السودان، كما وقعت دولة الإمارات اتفاقية مهمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، ومنع خطر المجاعة الوشيك. وأبرمت الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر يونيو الماضي، اتفاقية تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة.

دعم غزة

بذلت الإمارات خلال عام 2024 جهوداً استثنائية سياسياً وإنسانياً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وكانت من أولى الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في القطاع. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024 بقيمة 828 مليون دولار، أو ما يعادل 42% من مجمل المساعدات المقدمة.

وتُعد حملة «الفارس الشهم 3» أبرز العمليات الإغاثية الإماراتية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وخلالها تم إرسال 4 سُفن إغاثية مُحملة بـ18530 طناً من المساعدات والطرود والمستلزمات الطبية والأدوية ومواد الإيواء والطعام والمياه والملابس، و257 طائرة محملة بـ5340 طناً، و104 قوافل تحمل أكثر من 20 ألف طن من الطعام والدواء والاحتياجات المهمة للنازحين، وأقامت 5 مخابز أوتوماتيكية، وتم توفير الطحين لـ8 مخابز. وحققت حملة «الفارس الشهم 3» على مدار عام 2024، نجاحات نوعية في ظل صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقامت بإيصال 1620 قافلة، وتسيير 6 سفن مساعدات بحراً، وتنفيذ 519 رحلة جوية حملت أكثر من 47 ألف طن من الاحتياجات الإغاثية الأساسية من المواد الغذائية والخيام المقاومة للمياه والحرائق والأدوية.

«معك يا لبنان»

حرصت الإمارات خلال عام 2024 على دعم الشعب اللبناني الذي واجه أوضاعاً معيشية وإنسانية بالغة السوء، وفي هذا الإطار أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مطلع أكتوبر 2024 حملة إنسانية تحت شعار «الإمارات معك يا لبنان» بهدف تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار.