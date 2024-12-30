«تريندز».. حضور عالمي وإنجازات ريادية في عام 2024

أبوظبي (الاتحاد)

محتفياً باليوبيل البرونزي للتأسيس، ومتوجاً بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل للسنة الثانية على التوالي، وجائرة أفضل مركز بحثي لعام 2024 تحت قبة البرلمان البريطاني، حقق مركز تريندز للبحوث والاستشارات إنجازات بحثية ونجاحات استثنائية خلال عام 2024، مواصلاً مسيرته البحثية المعرفية بخطى واثقة وثابتة نحو المستقبل، وفقاً لاستراتيجية بعيدة المدى، تركز على العنصر المواطن، رافعة شعار «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل». وعبر 17 مكتباً فعلياً وافتراضياً دولياً لـ «تريندز»، يعزز المركز مكانته كمركز بحثي عالمي مستقل رائد وفاعل إقليمياً وعالمياً، ويقدم منتجاً بحثياً رصيناً يعزز قدرات الباحثين الشباب، وينشر المعرفة، ويدعم المجتمع والمختصين والأكاديميين برؤى بحثية وازنة، تحلل مختلف القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة.

مرجع فكري عالمي

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في تصريح له بمناسبة الإعلان عن حصاد عام 2024 للمركز: «إن ‘تريندز’ تمكن من وضع بصمة معرفية ورسخ نفسه من خلالها مرجعاً فكرياً عالمياً مؤثراً، يُساهم بفاعلية في البحوث والدراسات، ويقدم برامج تدريبية تصقل المهارات، واستشارات علمية ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على إيجاد الحلول وفهم المتغيرات». وأضاف أن مركز تريندز، وهو يدخل العام الجديد 2025، يسره وبفخر أن يؤكد أن عام 2024 كان حافلاً بالتميز والعطاء، حيث تمكن المركز من الوصول إلى مستهدفات التوطين بنسبة تجاوزت خمسة أضعاف المستهدف، ووصلت إلى 58 في المئة، وتمكين الشباب في المجال البحثي والمهني، ورسخ المركز نفسه من خلال نشاطاته ومشاركاته وشراكاته وحضوره الفاعل عالمياً، وبات نموذجاً لكل من يبحث عن التميز والابتكار المرتكز على البحث العالمي الموضوعي الهادف.

وأكد الدكتور محمد العلي أن حصاد المركز لعام 2024 كان غزيراً ومتنوعاً ومشجعاً، وحقق أهدافه بكفاءة عالية، بل وتجاوز في عدد من مخرجاته الأهداف الموضوعة بنسبة عالية ومضاعفتها عدة مرات، وتم تفعيل مكاتبه في 17 دولة عبر قارات العالم، سعياً إلى توسيع دائرة انتشاره العالمي وتواصله مع مراكز البحث والفكر في قارات العالم كافة، مؤكداً أن: «هذا النجاح يزيدنا عزماً على مواصلة العمل لاستشراف المستقبل والمشاركة في صنعه من خلال نتاج بحثي ومعرفي رصين يواكب الأحداث، ويحلل القضايا، ويقدم الحلول الناجعة القابلة للتطبيق».

وأوضح أن هذا النجاح زاد من طموحنا لتعزيز الدور المعرفي للمركز خلال العام المقبل، حيث وضعنا خطة بحثية وتدريبية واستشارية وتطويرية تتضمن الكثير من الأفكار والمبادرات الجديدة، التي تعزز الدور الفكري العالمي لـ «تريندز» وسيتم الإعلان عنها قريباً.

جسور المعرفة ومنصات الحوار

وقال الدكتور العلي: إن حصول مركز تريندز على جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دورتها الثانية للعام 2024، وحصوله على أفضل مركز بحثي لعام 2024 من الشبكة العربية للإعلام في لندن وتحت قبة البرلمان البريطاني وفي قاعة مجلس اللوردات، وحصوله على جائزة السلام، وحضوره الدولي الفاعل والمؤثر في مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان البريطاني وجامعة الدول العربية، وتصدر دراساته مشهد المنتج البحثي والفكري المنشور على منصات النشر العلمي العالمية، كل ذلك جاء تقديراً لدور «تريندز» البحثي الرائد، إضافة إلى أن توسيع دائرة انتشار «تريندز» يشكل دليلاً واضحاً وعلمياً على المكانة المرموقة التي تبوأها المركز وسط مراكز البحث والتفكير في العالم، كما يؤكد صواب الرؤية والهدف كمرجع فكري عالمي مؤثر.

وأشار إلى أن جولات «تريندز» البحثية العالمية، تأكيد آخر على استمرار «تريندز» في أداء رسالته الخاصة ببناء جسور المعرفة ومنصات الحوار وشبكات التواصل مع المراكز والمؤسسات والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب الدكتور العلي عن تقديره لجهود فريق عمل «تريندز» بقطاعاته كافة، وإداراته وأفرادها، والجهات الداعمة، سواءً من الشركاء أو الإعلاميين أو الخبراء والمستشارين، مجدداً العهد على أن يبقى «تريندز» منارة بحثية عالمية تسعى للتميز ونشر المعرفة الهادفة.

إنجازات استثنائية

هذا وأعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في تقرير مفصل عن تحقيقه إنجازات استثنائية في عام 2024، تترجم أهدافه الاستراتيجية، الساعية إلى تعزيز البحث العلمي ونشر المعرفة، وبناء شبكة علاقات واسعة حول العالم، حيث ساهم بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، وتدريب وتمكين قادة المستقبل لتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات المناسبة. كما كان حاضراً وبقوة في عواصم عالمية وأحداث دولية.

وذكر تقرير حصاد 2024 أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات ساهم بفاعلية في البحوث والدراسات لاكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، حيث أصدر المركز 277 دراسة وورقة بحثية، توزعت على 146 في مجال الدراسات الاستراتيجية، و14 كتاباً و128 ورقة بحثية، أما في المجال الاقتصادي فقد أصدر «تريندز» 51 دراسة و8 كتب و48 ورقة بحثية، فيما أصدر في مجال الإسلام السياسي 43 دراسة و10 كتب و33 ورقة بحثية، إضافة مواصلة العمل على كتب موسوعة جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث أتم الكتاب الـ 12 من الموسوعة التي ستصل إلى 35 كتاباً وترجم معظمها إلى نحو 15 لغة، كما أصدر «تريندز» 41 دراسة و5 كتب و36 ورقة بحثية في مجالات معرفية متعددة، إضافة إلى عدد كبير من سلاسل اتجاهات، سواء اقتصادية أو استراتيجية، ومحاضرات «تريندز».

وأشار التقرير إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات بات اليوم مرجعاً دولياً من خلال تخصصه في دراسة وتحليل واقع ومستقبل جماعات الإسلام السياسي وسبل مواجهتها. وقد أطلق عام 2024 «مؤشر قوة جماعة الإخوان المسلمين» بعدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية ولغات أخرى.

وفي إطار دوره البحثي التحليلي، أصدر مركز تريندز 51 نشرةً وتقريراً دورياً بين اليومي والأسبوعي والشهري خلال عام 2024، بإجمالي 1964 نشرةً وتقريراً، تناولت مجالات معرفية متنوعة وعدداً من قضايا الساعة والأحداث العالمية المهمة، مقدمة رؤى وتحليلات وازنة تستند إلى وثائق ومعلومات أصلية. وعلى مستوى التقارير والدراسات الخاصة.. أنجز 526 تقريراً ودراسة بحثية ومعرفية قدمت رؤى وتحليلات حول موضوعات متعددة ولجهات محددة.

وذكر تقرير حصاد مركز تريندز لعام 2024 أن المركز نشر أيضاً 235 مقالاً لباحثي وخبراء المركز تطرقت إلى مختلف فروع المعرفة، وقدمت رؤى حول العديد من التطورات الراهنة، اعتماداً على منهجية بحثية متكاملة ودقيقة. كما تمكنت إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، التي تعنى بإجراء استطلاعات الرأي العام حول أهم القضايا والتطورات في مختلف المجالات، من إجراء 30 استطلاعاً ومسحاً ميدانياً، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، خاصاً بمركز تريندز أو لصالح جهات أخرى.

226 فعالية علمية

وأشار التقرير إلى أن «تريندز»، وفي مجال تعزيز الوعي لدى الرأي العام الدولي، نظم أكثر من 226 فعالية، منها 126 فعالية خارج الدولة، و36 ندوة وحلقة نقاشية و61 بين جلسة حوارية وفعاليات أخرى، إضافة إلى 6 مؤتمرات دولية عقدت في باريس ولندن وواشنطن وموسكو وكيب تاون وغيرها من المناطق الدولية، كما كان لـ«تريندز» حضور فاعل تحت قبة البرلمان البريطاني ومجلس الشيوخ الفرنسي، وجامعة الدول العربية، مشاركاً ومنظماً ومحتفى به. وقد شارك في معظم هذه الفعاليات وزراء ومسؤولون وقامات فكرية وأكاديمية محلية وإقليمية وعالمية.

وفي مجال تدريب وتمكين قادة المستقبل لتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات المناسبة، نظم المركز برنامجاً لإعداد الباحثين المواطنين، وقدم أكثر من 22 دورة تدريبية متخصصة، وأطلق عدة مبادرات وبرامج تدريبية هادفة، أهمها الإعلان عن معهد تريندز الدولي للتدريب وعقد شراكات مع أعرق المدارس التدريبية في العالم. كما قدم 22 مشروعاً استشارياً لعدد من الجهات والمؤسسات المهمة.

جولات «تريندز» العالمية

وتميزت أنشطة «تريندز»، خلال عام 2024، بجولاته العالمية التي شملت كلاً من الصين واليابان وكوريا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وهدفت إلى تعزيز البحث العلمي وبناء شراكات جديدة تؤكد عالمية «تريندز»، وسعت لإيصال صوته وبحوثه إلى أبعد مدى. وقد تم خلال الجولات توقيع عدة شراكات بحثية تعزز العمل البحثي مع أبرز المؤسسات البحثية في تلك الدول، كما تم تنظيم حوارات ومؤتمرات فكرية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين والباحثين والأكاديميين.

347 خبراً صحفياً و49 بودكاست

كما نشر مركز تريندز 347 خبراً صحفياً باللغة العربية ترجمت جميعها إلى اللغة الإنجليزية، فيما شارك باحثو «تريندز» في حوارات وتغطيات بوسائل الإعلام المحلية والعالمية بما يصل إلى أكثر من (86) مشاركة. وسعياً من المركز للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، وعبر مختلف الوسائل، تم تطوير قطاع الإعلام ورفده بإدارة الإعلام التي طورت عمل منصات التواصل الاجتماعي.

وفي بودكاست «تريندز» جرى تسجيل 49 حلقة جديدة من سلسلة بودكاست «TRENDING ECHOES»، تعزيزاً لفعالياته، ومواكبة لدوره البحثي العالمي، وتحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية. ويشكل بودكاست تريندز (الملف الصوتي الرقمي) خدمة جديدة تهدف إلى منح البحوث صوتاً يصل إلى جمهور عالمي. وقد ناقشت، عبر استضافة خبراء ومختصين، قضايا بحثية وإعلامية وعالمية.



