منافسات حلبة UTV.. أجواء حماسية ومواهب لافتة

الظفرة (الاتحاد)

شهدت حلبة ليوا UTV، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الرياضي، تحديات مثيرة ومنافسات قوية بين المتسابقين، الذين أظهروا مهارات استثنائية في التحكم بالدراجات على المسارات الرملية المليئة بالتحديات، وتنوعت المشاركة بين المحترفين المحليين والدوليين والهواة أيضاً، ما أضفى أجواءً من الحماس والإثارة، وحصلت كل مركبة على محاولتين لإحراز الزمن الأفضل، ما أعطى المتسابقين فرصة أكبر لتقديم أفضل ما لديهم على المسار.

في فئة من دون توربو، حلّ المتسابق راشد مبارك القمزي في المركز الأول بزمن قدره (106.230) ثانية، ثم حمد خلفان القمزي بزمن (107.400) ثانية، فيما جاء محمد جولزار إبراهيم في المركز الثالث بزمن (108.630) ثانية. أما في فئة توربو، فقد تمكن حمد خلفان القمزي من تصدر القائمة بزمن (107.110) ثانية، ثم محمد جولزار إبراهيم بزمن (108.160) ثانية، وجاء عبدالعزيز علي البلوشي في المركز الثالث بزمن (110.900) ثانية.

وكرّم الفائزين في الختام، محمد المشغوني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي، مدير عام النادي ووليد إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات

وأشاد وليد إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات، بالمستويات الرائعة التي قدمها المشاركون، قائلاً: منافسات UTV هذا العام شهدت إثارة كبيرة وأداءً مميزاً يعكس احترافية المتسابقين وروح التحدي التي يتميز بها المهرجان.

يُذكر أن هذه المنافسات قدمت منصة للمتسابقين لتحسين أرقامهم، وتحقيق أفضل الأزمنة، ما أضفى مزيداً من الإثارة على أجواء المهرجان، الذي يواصل تقديم المزيد من الفعاليات المثيرة لعشاق المغامرات والرياضات الصحراوية.