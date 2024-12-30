الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتفالات «رأس السنة» تُضيء صحراء «تل مرعب»

احتفالات «رأس السنة» تُضيء صحراء «تل مرعب»
31 ديسمبر 2024 02:00

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون

تتواصل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 الذي انطلق في 13 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 4 يناير المقبل، حيث يستعد عشاق الرياضات الرملية للاستمتاع بمنافسات جديدة، في اليوم التاسع عشر من الحدث، الذي بات علامة بارزة في أجندة الفعاليات الرياضية بالإمارات والوجهة الشتوية الأمثل.
وإلى جانب الاستعراضات الرملية المثيرة للسيارات، يشهد تل مرعب احتفالات خاصة، بمناسبة رأس السنة الجديدة، تتضمن مجموعة من العروض الترفيهية المميزة.
 وستُضاء سماء مرعب بعروض الألعاب النارية الباهرة عند منتصف الليل، بالإضافة إلى عروض الليزر والضوء المبهرة، التي تُعرض مباشرة على التل، مما يضيف أجواء احتفالية مميزة للمهرجان، كما ستُقام فعاليات ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، لتكون ليلة رأس السنة في مرعب تجربة لا تُنسى.
من جهته، أكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الاحتفال برأس السنة هذا العام سيكون فريداً من نوعه، يعكس جمال الصحراء وسحرها، وأوضح القبيسي أن الترتيبات الخاصة بالاحتفال تسعى لتقديم تجربة مميزة للحضور، تجمع بين الإبداع والأجواء الاحتفالية المبهرة في قلب تل مرعب.
 كما توجه القبيسي بالشكر والتقدير لجميع المشاركين، الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان، ولجميع القادمين من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، ممن جعلوا من مهرجان مرعب حدثاً استثنائياً.
وأضاف: المهرجان يشهد يومياً دخول الآلاف من السيارات، ما يعكس الإقبال الكبير والإعجاب الواسع بالفعاليات المقدمة، هذا الحضور الضخم يعزز من مكانة المهرجان واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.
يذكر أن الاحتفالات برأس السنة في المهرجان تشمل استعراضات رملية، وألعاباً نارية مبهرة في منتصف الليل، وعروضاً ضوئية وليزرية تجعل من تل مرعب وجهة مثالية لاستقبال العام الجديد في أجواء مفعمة بالتشويق والتميز.

رأس السنة
تل مرعب
مهرجان ليوا الدولي
الظفرة
أبوظبي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 20:11
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 19:35
جندي فرنسي خارج كاتدرائية نوتردام في باريس ضمن الانتشار المعلن لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
31 ديسمبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
31 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة داريا بريف دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
31 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©