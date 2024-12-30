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شرطة أبوظبي تنظم مجلس «مجتمع أبوظبي.. شوركم يهمنا»

المشاركون في المجلس في صورة جماعية (من المصدر)
31 ديسمبر 2024 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسة توعوية بعنوان «مجتمع أبوظبي شوركم يهمنا» الذي استضافه مجلس خالد بن طناف المنهالي بمنطقة بني ياس بإمارة أبوظبي، وناقش الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم. وأكد العميد محمد حسين الخوري، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية للشؤون الإدارية والعمليات في شرطة أبوظبي، أهمية الدور الريادي للمجالس في مناقشة مختلف القضايا التي تسهم في تعزيز الثقافة والتوعية الأمنية للأفراد، وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية، ومناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع.
وحضر الجلسة العقيد أحمد غانم المنصوري، نائب مدير مركز شرطة بني ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية، وعدد كبير من أفراد المجتمع وعدد من الضباط والمنتسبين من شرطة أبوظبي. واستعرض المقدم أحمد راشد الخييلي، رئيس قسم التحقيق في مديرية شرطة المناطق الخارجية، الخدمات المقدمة لمشروع «مركز الشرطة في هاتفك» عبر المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات. وشهد المجلس تفاعلاً كبيراً من الحضور بمشاركة أعضاء من متطوعي «كلنا شرطة». وأشاد الحضور في المجلس بالجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف واستخدام واستثمار التقنيات الحديثة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

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