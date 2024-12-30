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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء

خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين (من المصدر)
31 ديسمبر 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، يختص فيها الوسطاء المؤهلون قبل عرض النزاع على المحاكم. وأوضحت دائرة القضاء أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاثة طلبات لخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أبوظبي
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