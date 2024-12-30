الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للخلايا الجذعية» يجري أربع عمليات (TTC)

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (من المصدر)
31 ديسمبر 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في إجراء أربع عمليات لتجميد أنسجة الخصية، والمعروفة علمياً باسم (TTC)، لأربعة مرضى صغار يبلغون من العمر 2 و4 و7 و10 سنوات على التوالي، وذلك قبل خضوعهم لعملية زراعة نخاع العظم لعلاجهم حيث عانى اثنان من الأطفال من أمراض نقص المناعة، وتم تشخيص إصابة أحدهم بسرطان الدم، والآخر بالثلاسيميا. 
ويعكس هذا التقدم الطبي المبتكر، الذي يتم إنجازه للمرة الأولى في دولة الإمارات، التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتقديم رعاية شاملة ومبتكرة للمرضى الأطفال بشكل عام، بالإضافة إلى توفير رعاية متقدمة لمرضى زراعة نخاع العظم من الأطفال. كما يعزز نجاح هذه الإنجازات المستمرة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة. وبحسب بروتوكول العلاج قبل إجراء عملية زراعة نخاع العظم، يتم إعطاء المرضى جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي والإشعاع الكلي للجسم كجزء من التحضير للعملية. وعليه تمت توعية ذوي الأطفال بشكل كامل وإطلاعهم على المخاطر المحتملة لهذه العلاجات على خصوبة أطفالهم في المستقبل، من قبل الأطباء في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وقاموا بتوضيح خيار تجميد أنسجة الخصية لهم ومدى أهميته وفوائده لضمان الحفاظ على خصوبة الأطفال وإمكانية استعادتها مستقبلاً. 
وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «تتوالى إنجازاتنا الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، حيث حققنا إنجازاً رائداً في وقت سابق من هذا العام من خلال إجراء أول عملية لحفظ أنسجة المبيض لفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات. واليوم، نفخر بالإعلان عن نجاحنا في إجراء عملية تجميد أنسجة الخصية لأربعة مرضى ذكور صغار. وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل فريقنا الماهر والمتعدد التخصصات. كما أنها تعكس التطورات الرائدة لدينا في مجال رعاية الأطفال والحفاظ على الخصوبة، وتبرز مدى التزامنا بريادة الممارسات الطبية المتطورة وتقديم رعاية تركز على المريض».

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
أبوظبي
الخلايا الجذعية
سرطان الدم
الثلاسيميا
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 20:11
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 19:35
جندي فرنسي خارج كاتدرائية نوتردام في باريس ضمن الانتشار المعلن لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
31 ديسمبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
31 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة داريا بريف دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
31 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©