الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«نبات» لإعادة تأهيل غابات القرم

فيصل البناي وشيخة الظاهري عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
31 ديسمبر 2024 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة في التضامن والتكافل الدولي
451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي

انسجاماً مع عام الاستدامة، وفي إطار مبادرة القرم - أبوظبي، أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، شراكتها مع «نبات»، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ تابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عبر برنامج «فنتشر ون». وتهدف هذه الشراكة الرائدة إلى إحداث تحول نوعي في إعادة تأهيل غابات القرم في أبوظبي، من خلال استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة وفعالية عمليات إعادة التأهيل.
وقّع الاتفاقية، خلال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون وتنمية أشجار القرم في أبوظبي، معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.
وفي إطار هذا التعاون الاستراتيجي، ستوفر هيئة البيئة - أبوظبي الخبرة البيئية لضمان توافق مشاريع إعادة التأهيل مع الخصائص البيئية الفريدة لإمارة أبوظبي، بما في ذلك تقديم المشورة حول المتطلبات البيئية، ودعم اختيار المواقع لتحقيق أقصى فعالية ممكنة. وفي المقابل، ستتولى «نبات» تطوير ونشر التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أدوات الروبوتات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسريع جهود استعادة غابات القرم.
التوازن البيئي
قال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تُعد أشجار القرم عنصراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي لكوكبنا، وتُجسّد جهود ‘نبات’ التزاماً واضحاً بتسخير التكنولوجيا الحديثة للحفاظ عليها. إن شراكتنا مع هيئة البيئة - أبوظبي تمثل نقلة نوعية في مسار حماية البيئة من خلال توظيف تقنيات قائمة على البيانات، تساهم بفعالية في تعزيز جهود الإمارات لمواجهة التغير المناخي».
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تمثل هذه الشراكة مع شركة «نبات» خطوة نوعية في مجال استعادة النظم البيئية، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرة البيئية، لا نقوم فقط باستعادة موائل حيوية مثل أشجار القرم، بل نلهم أيضاً المبتكرين التقنيين الآخرين للاستثمار في حلول مستدامة. وتؤكد هذه الشراكة على مكانة أبوظبي ودورها الرائد في مجال الابتكار والاستدامة».

عام الاستدامة
الاستدامة
الإمارات
أبوظبي
القرم
هيئة البيئة
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 20:11
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 19:35
جندي فرنسي خارج كاتدرائية نوتردام في باريس ضمن الانتشار المعلن لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
31 ديسمبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
31 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة داريا بريف دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
31 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©