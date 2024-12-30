451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي عن إغلاق باب التسجيل في الدورة الثالثة للجائزة، التي تقام برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الجائزة واصلت في دورتها الثالثة تسجيل إقبال كبير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الذين حرصوا على المشاركة في الجائزة لتسليط الضوء على جودة منتجاتهم، وخاصةً أن الجائزة باتت تمثّل علامة الجودة الأبرز في القطاع الزراعي على مستوى الدولة. واستقطبت الجائزة في دورة هذا العام 451 مشاركة ضمن فئاتها المختلفة، التي توزّعت على أربع فئات رئيسية تضم 13 فئة فرعية، وتقدّم مكافآت نقدية للفائزين بقيمة إجمالية تصل إلى 5.3 مليون درهم.

وتتضمن فئات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي وجوائزها الفرعية، جائزة أفضل مَزرعة وعزبة متميِّزة، وتشمل جوائزها الفرعية: أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة إنتاج فاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، والعزب المنتجة، وصغار المنتجين، ومُربّي النحل، ومُربّي الأحياء المائية. وتضمُّ جائزة المزارع التجارية فئتي المزارع النباتية التجارية، ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية. وتتمحور الفئة الرئيسية الثالثة حول الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. واحتفاءً منها بقيم تمكين المرأة ودورها المحوري في المجتمع الإماراتي، تخصِّص الجائزة فئة المُزارعة والمُربّية المتميِّزة، وتضمُّ جائزتين فرعيتين لكلٍّ من أفضل مزارعة متميِّزة، وأفضل مُربية ثروة حيوانية متميِّزة.

ومن المقرَّر أن تباشر اللجان المتخصِّصة مرحلة التقييم الفني والميداني، وتتضمن زيارة المزارع التي تحقق شروط التأهل، بهدف تقييمها وفق معايير وشروط الجائزة. وبناءً على نتائج التقييم الميداني، ستضع لجنة التحكيم القائمة النهائية للمرشحين، بعد اعتماد نتائج التقييم الأولية، ثمَّ يُكرَّم الفائزون في شهر فبراير 2025، ضمن حفل ختامي، بحضور جميع المشاركين في الجائزة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنَّ باب التسجيل للمشاركة في المسابقات المصاحبة للجائزة ما زال مفتوحاً طوال فترة المهرجانات التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في إطار مشاركة الجائزة في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، حيث تنظم 5 مهرجانات رئيسية، علاوةً على 87 مسابقة مصاحبة و7 مزاداتٍ مختلفة للثروة الحيوانية. وتقدم المسابقات المصاحبة مكافآت نقدية بقيمة إجماليةٍ تصل إلى 4,420,000 درهم لأكثر من 400 فائز.

وتنطلق يوم 3 يناير فعاليات المهرجان الرابع «مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية» ضمن مهرجانات الجائزة، عقب الانتهاء من كل من مهرجان «الوثبة الزراعي»، و«مهرجان الوثبة الغذائي ومهرجان الزهور». ويستهدف المهرجان مربي الثروة الحيوانية بالدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

فعالية مختصة

أفادت اللجنة المنظمة بأن مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، فعالية مختصة تنظيم المسابقات المصاحبة كمسابقة أفضل السلالات، وتشمل شوط أفضل فحل وأفضل جذع وأفضل شاة وأفضل ثلاث جذعات وأفضل ثلاث شياه، وشوطاً مستحدثاً يطلق عليه شوط النخبة (عدد خمسة عشرة شاة) وكذلك مسابقة أفضل إنتاج حليب وأفضل الأوزان لكل من سلالات النعيمي والنجدي والحري والعرب من الضأن، وكذلك الماعز العارضي والماعز الشامي.

وأوضحت أن المهرجان يستهدف تشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء أفضل السلالات المنتجة من الضأن والماعز، والتعرف على أفضل الممارسات التي يتبعها المربون المتميزون في إدارة مشروعاتهم وقطعانهم.

كما يتطلع المربون المتميزون والحاصلون على جوائز إلى المزيد من الأفكار التي تدعم تطوير مشروعاتهم، بما يعود بالفائدة عليهم.