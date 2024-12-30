الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» يستكشف التجارب الإماراتية الرائدة

«القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» يستكشف التجارب الإماراتية الرائدة
31 ديسمبر 2024 02:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة في التضامن والتكافل الدولي
دبلوماسية الإمارات.. شراكة وسلام

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا»، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً. ويضم «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين، بينهم وزراء ومديرو عموم، ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

التبادل المعرفي
مجلس الوزراء
الإمارات
إثيوبيا
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 20:11
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 19:35
جندي فرنسي خارج كاتدرائية نوتردام في باريس ضمن الانتشار المعلن لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
31 ديسمبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
31 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة داريا بريف دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
31 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©