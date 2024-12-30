«القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» يستكشف التجارب الإماراتية الرائدة

دبي (الاتحاد)

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا»، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.

ويهدف برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً. ويضم «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين، بينهم وزراء ومديرو عموم، ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية.