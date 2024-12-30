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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تكرم مجموعة من الأئمة والخطباء

«الشؤون الإسلامية» تكرم مجموعة من الأئمة والخطباء
31 ديسمبر 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ضمن برنامجها السنوي لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ الدوليين «2024»، مجموعةً من الأئمة والخطباء من جمهورية غامبيا، الذين حضروا دورةً تدريبيةً أقامتها «الهيئة» في أبوظبي؛ بهدف التأهيل، ورفع الكفاءة، وتعزيز القدرات في الخطاب الديني والارتقاء به، ليلبي ويواكب متغيرات الحياة ومستجدات العصر، وذلك بحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس «الهيئة»، وفافا سانيانغ، سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة، وعددٍ من المسؤولين في «الهيئة».
وأكد الدكتور الدرعي أن برنامج تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين الذي تنظمه «الهيئة» هو ترجمة لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي، وتعد منهجاً راسخاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متقدماً بالشكر للأئمة والخطباء على حضورهم هذه الدورة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون في الشأن الديني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غامبيا اللتين تربطهما علاقات صداقة ممتدة وراسخة.     

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
أبوظبي
عمر حبتور الدرعي
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