مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.