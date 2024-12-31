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علوم الدار

مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
31 ديسمبر 2024 08:48

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الظفرة
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مزيرعة
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