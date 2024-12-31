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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

رئيس الدولة ونائباه
31 ديسمبر 2024 12:52

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.
 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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