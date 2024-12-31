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محمد بن راشد: نستقبل 2025 بتفاؤل أكبر وطموحات أعظم

محمد بن راشد
31 ديسمبر 2024 13:01

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والعالم أجمع بمناسبة حلول العام الجديد 2025. وتمنى سموه أن يعم الخير والسلام ربوع العالم.

وقال سموه: نستقبل 2025 بتفاؤل أكبر .. وطموحات أعظم .. وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو والازدهار.

 

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وقال سموه في منشور عبر منصة إكس:"كل عام والإمارات في مجد وعز وازدهار واستقرار … كل عام والعالم بخير وسلام .. كل عام والبشرية تنطلق إلى آفاق جديدة .. مر عام 2024 بحمدالله والإمارات تحقق أرقاماً تاريخيّة في جميع مؤشراتها .. ونستقبل 2025 بتفاؤل أكبر .. وطموحات أعظم .. وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو والازدهار...".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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