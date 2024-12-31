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علوم الدار

كوريا الجنوبية تكشف معلومات جديدة عن الطائرة المكنوبة

موقع تحطم الطائرة في مطار موان الدولي في موان، جنوب غرب سيول
31 ديسمبر 2024 15:06

أحرزت السلطات في كوريا الجنوبية بعض التقدم اليوم الثلاثاء، في عملية الكشف عن ملابسات حادث تحطم الطائرة الذي أسفر عن مقتل 179 شخصا، حيث بدأت السلطات استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة، طراز "بوينج -737 800"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
 
وقالت بلومبرج إن الجهاز هو أحد "الصندوقين الأسودين" اللذين استعادهما المحققون الكوريون من حطام الطائرة التي تديرها شركة جيجو إير للطيران. ويمكن للجهاز، الذي يسجل الإرسال اللاسلكي وأصوات الطيارين ،أن يكشف أدلة على كيفية انزلاق الطائرة على بطنها، أي دون الاستعانة بعجلات الهبوط، قبل أن تصطدم بالجدار الخرساني في نهاية المدرج بمطار موان الدولي صباح أمس الأول الأحد.  

ونقلت بلومبرج عن نائب وزير الطيران المدني جو جونج وان القول في إفادة إن المحققين بصدد استخراج البيانات من المسجل، دون إعطاء جدول زمني لموعد اكتمال العملية. وقال جو في وقت سابق اليو إن مسجل بيانات الرحلة، الذي يتتبع بارامترات (معلمات ) الطائرات مثل الارتفاع والسرعة الجوية من بين أمور أخرى ، فقد كابلا يربط وحدة تخزين البيانات بوحدة تخزين الطاقة.  ويحتوي الجهازان على بيانات مهمة، ويسعى المحققون إلى معرفة سبب هبوط إحدى طائرات بوينج الأكثر أمانا على بطنها.  

وأضاف جو أن الجهازين يخضعان حاليا للفحص من قبل مجموعة تحقيق مشتركة تضم سلطات الطيران الأميركية ومسؤولين من شركة بوينج .

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