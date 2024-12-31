وزارة الصحة تحصد جائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة الاستحقاق في فئة المواقع الإلكترونية، ضمن مسابقة جوائز الصحة الرقمية التي ينظمها مركز مصادر المعلومات الصحية (HIRC)، ما يعكس جهود الوزارة في تطوير منظومتها الرقمية التي تتماشى مع التوجهات الحكومية لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة بتصميم عصري يجمع بين سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، حيث تمت إعادة هيكلة الخدمات لتوفير بيئة إلكترونية تفاعلية تعزز من تجربة المستخدم وتسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات للمتعاملين والأفراد، كما يتضمن الموقع نظام فهرسة متطور يسهل عملية البحث، مع تصميم بصري متناسق يعكس الهوية المؤسسية للوزارة.

وقال عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إن فوز الموقع الإلكتروني بجائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية، يجسد التزام الوزارة المستمر بتبني الحلول المبتكرة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعد تقديراً عالمياً للخبرة والكفاءة التقنية التي يتمتع بها فريق العمل في الوزارة، كما يؤكد حرص الوزارة على توفير خدمات ذات جودة عالية ومواكبة أحدث التقنيات وتوظيفها في تعزيز كفاءة وجودة خدماتها، تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة في إرساء نظام صحي مستدام لمجتمع سعيد.



وأوضح أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يؤكد حرص إدارة تكنولوجيا المعلومات على ترسيخ الابتكار والرقمنة في منظومة العمل بما يضمن مواكبة المستجدات والتزامها باستخدام التكنولوجيا الرقمية كوسيلة لتوفير خدمات صحية مستدامة، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة.





وقالت حمدة المازمي مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإنابة بالوزارة، إن موقع الوزارة الإلكتروني يتميز بتصاميم مبتكرة ومواصفات تنافسية تضمن سهولة وانسيابية البحث لتلبية تطلعات المتعاملين، كما أنه يوفر تجربة متميزة من خلال معلومات موثوقة تسهم بتعزيز الهوية المرئية والمؤسسية، مؤكدة أن جوائز الصحة الرقمية التي يمنحها مركز مصادر المعلومات الصحية العالمي، تعد من الجوائز المرموقة التي تبرز الأعمال الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وتضم لجنة تحكيم الجائزة فريق خبراء عالميين متخصصين.





وتستهدف الجائزة الاحتفاء بالمؤسسات الرائدة والمشاريع المتميزة في قطاع الصحة الرقمية، وتوفير منصة للمنظمات والأفراد لعرض الحلول الرقمية المبتكرة والمساهمة في التحسين الشامل لمعلومات الرعاية الصحية، للتحفيز على استمرارية تطوير الخدمات المبتكرة والمبادرات الفاعلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.