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علوم الدار

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غداً مع أمطار محتملة

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غداً مع أمطار محتملة
31 ديسمبر 2024 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الجو طقس غائم، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خلال الأيام المقبلة، محذراً من ارتياد البحر أو ممارسة الأنشطة الرياضية البحرية، نتيجة الاضطراب الشديد في الخليج العربي غداً وبعد غد.
وتفصيلاً وفقا للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة، امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا
ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار على اليابسة، وسرعتها من15إلى30 تصل إلى45 كم/س، والبحرمضطرب الموج إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.
بينما يتوقع أن يكون طقس الغد غائما جزئيا إلى غائم احياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً لى البحر مثيرة للغبار على اليابسة، وسرعتها من15إلى30تصل إلى50كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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