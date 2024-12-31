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«ليوا الدولي» يستقبل العام الجديد بـ«الاستعراض الإلكتروني»

«ليوا الدولي» يستقبل العام الجديد بـ«الاستعراض الإلكتروني»
1 يناير 2025 01:36

الظفرة (الاتحاد)

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يستقبل مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل، أول أيام العام الجديد بفعاليات استثنائية، من أبرزها بطولة الاستعراض الإلكتروني التي تقدم لعشاق السيارات تجربة فريدة ومليئة بالإثارة في عالم السباقات الافتراضية، حيث تأتي البطولة كإضافة مبتكرة للمهرجان، وهي تجمع المشاركين من مختلف الأعمار لتقديم أفضل استعراضاتهم في بيئة تحاكي الواقع.
وتتيح بطولة الاستعراض الإلكتروني للمشاركين فرصة إبراز مهاراتهم في قيادة السيارات الافتراضية، وتنفيذ حركات استعراضية باهرة، مثل الخبة، العقدة، والحركات العكسية.
يحصل المتسابقون على نقاط إضافية إذا تمت الحركات في أماكن مخصصة، مثل الشوارع الضيقة، أو ضمن الخطوط المرسومة داخل الحلبة، ما يضيف طابعاً تنافسياً وشغفاً بين المتسابقين.
وفي هذا السياق، قال أحمد الهاملي، عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي: يهدف مهرجان ليوا الدولي إلى تقديم فعاليات تجمع بين الترفيه والابتكار، وبطولة الاستعراض الإلكتروني هي مثال رائع على ذلك، ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز روح التحدي والإبداع بين المشاركين، مع توفير تجربة ممتعة وآمنة تلبي تطلعات عشاق السيارات والرياضات الافتراضية.
وتأتي تفاصيل البطولة عبر الوقت المتاح، حيث يحصل كل متسابق على مدة زمنية تصل إلى 3 دقائق لتنفيذ الحركات المطلوبة، أو حتى انتهاء الإطارات نتيجة الاستعراض، ما يمنح المتسابق فرصة لاستغلال كل ثانية لتحقيق الأداء الأفضل، ويتم تحديد الوقت بدقة لضمان عدالة التنافس، مع مراعاة قواعد السلامة، وتجنب أي تجاوز يؤثر على الأداء.
أما المهارات الأساسية فتشمل مجموعة من التحديات المثيرة التي تبرز مهارات القيادة والتحكم، منها حركة الخبة التي تعتمد على دقة التنفيذ، والعقدة يمين ويسار، وهي اختبارات تتطلب توازناً وسرعة في الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحدٍ للحركات العكسية والعقدة المتبعة بعكسية، والتي تُظهر قدرات المشاركين على التفاعل مع المسار بأداء احترافي.
وتأتي النقاط الإضافية كي تُمنح على الإبداع والتألق، لا سيما عند تنفيذ الحركات في المناطق المخصصة، مثل الشوارع الضيقة، أو الخطوط المرسومة داخل الحلبة. هذا التحفيز يضيف طابعاً تنافسياً قوياً، ويشجع المشاركين على الابتكار أثناء تنفيذ الحركات.
كما يجب على المتسابقين الالتزام بترتيب محدد للحركات الأساسية، مع إمكانية التوجه إلى الحركات الإضافية بعد إكمالها جميعاً، لضمان وضوح التفاصيل، يُرفق فيديو توضيحي يساعد المشاركين في فهم طريقة تنفيذ الحركات بشكل مثالي، ما يجعل البطولة أكثر تنظيماً ومتعة.

مهرجان ليوا الدولي
الإمارات
مهرجان ليوا
ليوا
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