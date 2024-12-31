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عشاق المغامرة والإثارة يخوضون تحدي «تل مرعب»

عشاق المغامرة والإثارة يخوضون تحدي «تل مرعب»
1 يناير 2025 01:37

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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يستعد عشاق التحدي والمغامرة ومحترفو قيادة السيارة لتحدي تل مرعب الصعب، اليوم، ولمدة 3 أيام متتالية ضمن منافسات بطولة تل مرعب للسيارات، وصعود التل، الذي يعتبر التحدي الأكبر في فعاليات المهرجان، والبطولة التي تعد الأكثر شعبية على مستوى المنطقة بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
تجذب بطولة تل مرعب للسيارات، وهي الحدث الرياضي الأشهر والمثير في مهرجان ليوا الدولي الشهير، أفضل السائقين وعشاق القيادة على الطرق الوعرة من جميع أنحاء المنطقة، جميعهم يتطلعون لعرض مهاراتهم في القيادة عبر الكثبان الشديدة والطرق الوعرة وفق اشتراطات أمن وسلامة تضمن سلامة المتسابقين.
تنطلق منافسات البطولة الأشهر في مسابقات ليوا الدولي بـ 8 فئات مختلفة هي 6 سلندرات تيربو، و 6 سلندرات غاز، و 8 سلندرات تيربو، والوكالة، والفئة المفتوحة، وفئة 8 سلندرات غاز، وفئة الهايلوكس والسيارات الكهربائية.
ويعد صعود التل للسيارات هو الموعد المنتظر للمتسابقين بشكل سنوي ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي، لاسيما مع درجة الانحدار التي تصل إلى 300 متر، بالإضافة إلى طبيعة التل التي جعلت منه مساراً طبيعياً يقصده الباحثون عن المتعة والإثارة والتحدي.
وكثف المتسابقون من استعداداتهم خلال الفترة الماضية لبدء جولة جديدة من منافسات التحدي والمغامرة على رمال تل مرعب نظراً لما يمثله من تحدٍ كبير لعشاق المغامرة كونه الوجهة الأساسية لمحترفي وهواة صعود التل الذي يمتد ارتفاعه إلى 300 متر عن سطح الأرض، وبميل 50 درجة للأعلى، ما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى الرياضات الشبابية المختلفة، مثل الاستعراض الرملي على التل وحلبة تل مرعب للاستعراض والدريفت كار، والدراجات بأنواعها، ما يجعل من المهرجان الوجهة الأولى لمن يبحث عن التحدي والتميز في سباقات السرعة والمحركات.
وتجذب المنافسة في صعود التل الآلاف من عشاق المغامرة من المنافسات القوية والمثيرة، خاصة مع درجة الانحدار القوية لتل مرعب التي تجعل من منافسة الصعود تجربة مثيرة تستحق القيام بها ومتابعتها، كما أن التحدي الأكبر ليس في صعود التل، وإنما تحقيق زمن قياسي في هذه التجربة ومحاولة الوصول إلى أقوى فئة ضمن كل فئة».
ويسعى المتسابقون إلى كسر الأرقام القياسية في البطولة والمسجلة سابقاً من خلال تحقيق أفضل زمن في الوصول إلى خط النهاية في قمة التل، حيث تبدأ المحاولات لكسر أوقات وأزمنة قياسية في صعود تل مرعب ضمن المسار المخصص لها.
ويتوقع أن تشهد منافسات البطولة الآلاف من عشاق التحدي والمغامرة من مختلف دول العالم نظراً لما تمثله البطولة من أهمية لدى عشاق السيارات وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته البطولة في مهرجان ليوا الدولي على مدى السنوات السابقة، كما يتوقع أن تشهد مشاركة قوية من أشهر متسابقي السيارات في ظل الرغبة القوية في تحطيم الأرقام القياسية، واعتلاء منصة التتويج وتحقيق الرقم الصعب في صعود التل في مختلف الفئات.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في تمام السادسة مساء وتستمر حتى منتصف الليل في تحدي الصعود للتل على أمل تحقيق الرقم الأفضل والتغلب على بقية المنافسين.
ووضعت اللجنة المنظمة لكل فئة من الفئات المشاركة قوانين ولوائح تنظم بشكل كبير المشاركة وتوضح التجهيزات المطلوبة لكل فئة، بالإضافة للتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة، لضمان امن وسلامة المتسابقين والتي تحرص عليها اللجنة في كافة المسابقات التي تقوم بتنفيذها ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي.

تل مرعب
مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب
مهرجان تل مرعب
مهرجان ليوا الدولي
مهرجان ليوا
ليوا
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