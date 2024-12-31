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علوم الدار

3500 مستفيدة من «لمة الفريج»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
1 يناير 2025 01:37

دبي (الاتحاد)

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نجحت مبادرة «لمة الفريج» المبادرة المجتمعية التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الربع الثالث، في تحقيق نتائج متميزة منذ انطلاقها، إذ تم تنظيم العديد من الفعاليات التي دعمت رائدات الأعمال الإماراتيات، وعززت الابتكار والإبداع بين فئات المجتمع المختلفة من الشابات الإماراتيات، بالإضافة إلى الأطفال، من خلال ورش عمل مبتكرة في المراكز المجتمعية التابعة للدائرة.
وشهدت الفعاليات التي تم تنظيمها في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، إقبالاً كبيراً من رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث بلغ عدد المشاركات أكثر من 34 رائدة أعمال، بإجمالي عدد مستفيدات أكثر من 700، حيث تم توفير منصات لعرض مشاريعهن التجارية والابتكارية، ما أسهم في تعزيز روح الريادة والابتكار بينهن، كما تم تنظيم ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية والإدارية للمشاركات في مجالات ريادة الأعمال.
وأولت المبادرة اهتماماً خاصاً للأطفال، من خلال تنظيم ورش عمل تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية، وتعزز قدرتهم على التعاون والعمل الجماعي، حيث بلغ عدد الأطفال المشاركين في هذه الورش أكثر من 45 طفلاً.
وفي إطار سعيها لتعزيز المهارات الرقمية، نظمت «لمة الفريج» 7 ورش تدريبية متخصصة تركز على تطبيقات الدائرة كتطبيق «دلوك» لمواقيت الصلاة، وغيرها من البرامج التي تعمل على تنمية مهارات المشاركات في مجالات التكنولوجيا، بحضور أكثر من 385 شخصاً، وباستفادة عامة بلغت أكثر من 2300 شخص، كما تم تنظيم 4 ورش مسائية استفاد منها أكثر من 40 مشاركة يومياً، وذلك لتوفير فرص تعلم مرنة تساعدهن في تطوير مهاراتهن العملية.
وقالت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية: «إن التجاوب الإيجابي لمبادرة (لمة الفريج) يعكس التزامنا الراسخ بتوفير بيئات تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع وتمكين الأفراد، حيث لعبت المراكز المجتمعية مثل مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء دوراً محورياً في تفعيل هذه المبادرة من خلال تقديم مساحات تعليمية وثقافية تدعم تبادل الخبرات وتطوير المهارات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع».
وتستمر المبادرة في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الإماراتي، ويرسخ من دورها الفاعل في تحقيق التطور المهني والاجتماعي، منصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعليم، ما يعكس التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

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