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علوم الدار

«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل الفاعل لدى كبار المواطنين

«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل الفاعل لدى كبار المواطنين
1 يناير 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال أندية «بركة الدار الاجتماعية»، مجموعة من الأنشطة في المجالات الاجتماعية والنفسية والصحية والرياضية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية، انطلاقاً من حرص المؤسسة الشديد على توفير الحياة الكريمة لدى كبار المواطنين والمقبلين على هذه المرحلة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودور أفراد الأسر في دمجهم بالمجتمع، والاستفادة من خبراتهم الحياتية والعملية والعلمية، وتعزيز نمط الحياة الصحي والتفكير الإيجابي لديهم.
وتتضمن أندية «بركة الدار الاجتماعية» العديد من المنتديات منها، منتدى رواد المشاريع، ومنتدى الدعم الاجتماعية، ومنتدى سعادتي، ومنتدى التهيئة للتقاعد، والمنتدى الأسري، والمنتدى التثقيفي.
ويحرص كل منتدى في النادي على توفير الاحتياجات الأساسية والتطويرية لدى كبار المواطنين، كتوفير حصص رياضية متنوعة، وورش ودورات تدريبية حول كيفية خلق نمط حياة صحي للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز ثقتهم بذواتهم، ونقل المعارف والخبرات بينهم وبين أبنائهم وأقرانهم، وتنفيذ الرحلات الترفيهية والتثقيفية؛ وذلك بهدف التعرف على المعالم السياحية الجديدة في الدولة، وتحقيق السعادة الدائمة لكبار المواطنين، واكتساب المهارات الجديدة، بالإضافة إلى الحضور الفاعل في الأمسيات الشعرية.
ويركز نادي «بركة الدار» على توفير الدعم الاجتماعي، من خلال فعاليات (حوار الأجيال، الدور الاجتماعي للأجداد في الحياة الأسرية).
وأكدت مؤسسة التنمية الأسرية أهمية تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال الفعاليات التي تدعم صحتهم النفسية والتفكير الإيجابي، كحصص تحفيظ القرآن الكريم، وورش التوعية، بالإضافة إلى حرص المؤسسة على الترويج لمشاريع كبار المواطنين من خلال المعارض الإلكترونية المصاحبة للمناسبات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية حول كيفية تطوير المشاريع الاقتصادية، وصولاً إلى أسرة مستقرة ومستدامة.

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