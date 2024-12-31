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علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تسير شحنة مساعدات إماراتية عاجلة لأطفال غزة

"الفارس الشهم 3" تسير شحنة مساعدات إماراتية عاجلة لأطفال غزة
31 ديسمبر 2024 19:26

في بادرة إنسانية عاجلة، أطلقت عملية "الفارس الشهم 3"، شحنة مساعدات إغاثية طارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد ارتفاعاً في حالات وفاة الأطفال الرضع نتيجة البرد القارس وسوء التغذية ونقص الإمدادات الأساسية.

وفي إطار هذه العملية الإنسانية، ساهمت كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، بالإضافة لمؤسسة الشارقة الخيرية، في توفير الدعم اللازم للأطفال والأسر المتضررة، حيث شملت المساعدات، حليباً ومكملات غذائية للأطفال الرضع وأيضاً ملابس شتوية لمواجهة البرد القارس، بالإضافة إلى حقائب إغاثية تحوي مواد أساسية للعوائل المتضررة.

وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في هذا البرد القارس، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني لدولة الإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المناطق المتضررة.

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