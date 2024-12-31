الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الإسلامي» يدعم «الأعمال الخيرية» بـ19 مليون درهم

خلال تقديم المساعدات (من المصدر)
1 يناير 2025 01:36

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
البرلمان العربي: دور إماراتي داعم لتحقيق السلام العالمي
«السنين المزهرات».. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

قدم بنك دبي الإسلامي مبلغاً قارب 19 مليون درهم إماراتي لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، خلال عام 2024، دعماً لمشاريع خيرية متنوعة، شملت بناء المنازل لمنكوبي الزلازل في إندونيسيا، والمساهمة في مشاريع التدفئة الشتوية من خلال حملة «دثروني» الّتي غطت دول البوسنة، وكوسوفو، والأردن، ومصر، وقرغيزيا، إضافة لدعم مشاريع التعليم والسكن وتفريج كرب الغارمين ومشاريع خيرية أخرى داخل الدولة.
وأعرب الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة عن شكره لهذه الجهود المباركة التي تعكس دور بنك دبي الإسلامي كشريك استراتيجي، إلى جانب دور شركاء النجاح، في ترسيخ أسس التكافل الاجتماعي، وتقديم العون للمحتاجين الذين تجاوز عددهم 4500 مستفيد داخل الإمارات وخارجها.
وأكد أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية تسعى لتعزيز شراكاتها في ميادين العطاء لتشمل مختلف الحملات والمواسم، معلناً أن «الهيئة» تستعد لاستقبال حملة رمضان بعدد من الشراكات المهمة التي ستعزز ريادتها، ومنها اتفاقيات تُعنى بالتبرعات العينية للدول الفقيرة، مثل الملابس والتمور، وأخرى تتضمن تقديم آلاف وجبات الإفطار، وذبائح الصدقات للصائمين في أشد المناطق حاجة.

الأعمال الخيرية
الإمارات
هيئة الأعمال الخيرية
هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية
بنك دبي الإسلامي
آخر الأخبار
جندي أوكراني يطلق قذيفة مدفعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2025.. عام من الآمال والتحديات والملفات الشائكة
1 يناير 2025
فلسطينيون نازحون يتدفؤون تحت أنقاض مبنى قرب مخيم مؤقت في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض عدد سكان غزة 6%
1 يناير 2025
جانب من دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يعلن عزمه دعم سوريا سياسياً واقتصادياً
1 يناير 2025
الجيش اللبناني خلال تمركزه في الجنوب
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتمركز في بلدة جنوب البلاد
1 يناير 2025
نازحون فلسطينيون يحتمون من الأمطار خلال عاصفة في مخيم مؤقت بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحوّلت إلى «مصيدة للموت»
1 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©