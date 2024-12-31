«دبي الإسلامي» يدعم «الأعمال الخيرية» بـ19 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

قدم بنك دبي الإسلامي مبلغاً قارب 19 مليون درهم إماراتي لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، خلال عام 2024، دعماً لمشاريع خيرية متنوعة، شملت بناء المنازل لمنكوبي الزلازل في إندونيسيا، والمساهمة في مشاريع التدفئة الشتوية من خلال حملة «دثروني» الّتي غطت دول البوسنة، وكوسوفو، والأردن، ومصر، وقرغيزيا، إضافة لدعم مشاريع التعليم والسكن وتفريج كرب الغارمين ومشاريع خيرية أخرى داخل الدولة.

وأعرب الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة عن شكره لهذه الجهود المباركة التي تعكس دور بنك دبي الإسلامي كشريك استراتيجي، إلى جانب دور شركاء النجاح، في ترسيخ أسس التكافل الاجتماعي، وتقديم العون للمحتاجين الذين تجاوز عددهم 4500 مستفيد داخل الإمارات وخارجها.

وأكد أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية تسعى لتعزيز شراكاتها في ميادين العطاء لتشمل مختلف الحملات والمواسم، معلناً أن «الهيئة» تستعد لاستقبال حملة رمضان بعدد من الشراكات المهمة التي ستعزز ريادتها، ومنها اتفاقيات تُعنى بالتبرعات العينية للدول الفقيرة، مثل الملابس والتمور، وأخرى تتضمن تقديم آلاف وجبات الإفطار، وذبائح الصدقات للصائمين في أشد المناطق حاجة.