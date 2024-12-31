سيف بن زايد: أسمى التهاني وخالص الأمنيات لقيادة الإمارات الرشيدة ولشعبها الأصيل

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها الأصيل النبيل، ولكل من يسكن أرضها الطيبة، بالعام الجديد.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أسمى التهاني وخالص الأمنيات لقيادة الإمارات الرشيدة ولشعبها الأصيل النبيل، ولكل من يسكن أرضها الطيبة، راجين العلي القدير أن يكون العام الميلادي الجديد 2025 وافراً بالخير والسعادة، وعامراً بالعطاء والتقدم والإنجازات الباهرة لبلادنا الحبيبة، وأن يحمل معه للإمارات ولكل الدول الخليجية والعربية ولأرجاء العالم بأسره، مزيداً من الأمان والسلام والاستقرار والازدهار.

كــل عــام وأنتــم بخيـــر».







أسمى التهاني وخالص الأمنيات لقيادة الإمارات الرشيدة ولشعبها الأصيل النبيل، ولكل من يسكن أرضها الطيبة، راجين العلي القدير أن يكون العام الميلادي الجديد 2025 وافراً بالخير والسعادة، وعامراً بالعطاء والتقدم والإنجازات الباهرة لبلادنا الحبيبة، وأن يحمل معه للإمارات ولكل الدول… pic.twitter.com/MqBPCbtJOz — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) December 31, 2024