بدء تطبيق الاختبار الجيني لفحوص ما قبل الزواج من اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت اليوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطبيق قرار مجلس الإمارات للجينوم الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بشأن التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني، ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة.

ويأتي هذا القرار لتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم، استناداً إلى المعلومات التي يوفِّرها لهم الاختبار الجيني، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم لإيجاد أسر إماراتية تنعم بالعافية المستدامة وجودة حياة صحية تعزز من صحة الأجيال.

ويتمثل الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج على خضوع الراغبين في الزواج لاختبارات جينية، للكشف عن طفرات جينية مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها إلى أطفالهما، وقد تسبِّب أمراضاً يمكن الوقاية منها.

ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، ويعد إجراءً في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة، ويعمل البرنامج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر، مؤكدة أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحول نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.