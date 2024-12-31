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«معاً» و«هب 71» تتعاونان للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال

عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
1 يناير 2025 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً مذكرة تفاهم مع هب 71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية، وتحقيق تأثير اجتماعي دائم في الإمارة.
وتوفر هيئة معاً، بموجب هذه المذكرة، الدعم التنظيمي والموارد والإرشاد والفرص للشركات الاجتماعية الناشئة المسجلة في هب 71.
كما ستدعم الشركات الاجتماعية من خلال تقديم حوافز مثل «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي»، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات، والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع.
وتكرّم هذه الشهادة مساهمات الشركات الناشئة في تطوير حلول مستدامة للأولويات الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع.
كما تتيح هذه الشراكة للشركات الاجتماعية الناشئة المشاركة في برنامج بناء الشركات من هب 71، والذي يوفر الدعم للشركات الناشئة التي تسعى إلى تعزيز حضورها في أبوظبي والتوسع عالمياً، بدءاً من مرحلة ما قبل التمويل الأولي ووصولاً إلى جولة التمويل.
ويتيح هذا البرنامج للشركات إمكانية الاستفادة من الحوافز العينية والنقدية، إلى جانب الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء من المؤسسات والحكومات والمستثمرين.
وستقوم هيئة معاً وهب 71 باستكشاف سبل تطوير ونشر تقارير مشتركة حول منظومة التكنولوجيا الاجتماعية في أبوظبي لتقييم الحالة الراهنة للمشهد وتحديد الجهات الرئيسية ومدى توفر التمويل والبيئات التنظيمية، مما يوفر رؤى قيمة للجهات المعنية.

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