شما بنت سلطان تفتتح الأسبوع الختامي لأكاديمية CNN

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أكاديمية CNN فعاليات دورتها الرابعة بتنظيم أسبوع المحاكاة بالشراكة مع هيئة الإعلام الإبداعي، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والتي شاركت في الندوة التدريبية بعنوان: «إضاءة الطريق: الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والقصص التي لم تُحكَ بعد».

كما تضمن ختام الحدث، التجربة السنوية لمحاكاة غرفة الأخبار، بحضور 140 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، من ضمنهم 45 طالباً محلياً.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، خلال كلمتها الافتتاحية: «نشهد في عصرنا الحالي تزايد أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الاستدامة كأكثر المواضيع إلحاحاً، ولا يمكننا الإشارة بأن الذكاء الاصطناعي هو حل لكافة القضايا البيئية، ولكنه يحمل إمكاناتٍ هائلة إذا أمكننا تخيّل وجود مصانع تستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع الهدر، أو وجود أنظمة تعمل على تطوير شبكات في المدينة».