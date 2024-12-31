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علوم الدار

رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي

رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
31 ديسمبر 2024 20:10

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة السيد أحمد السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي، خلال زيارة سموه مجلس المشرف في أبوظبي.
 
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

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المصدر: وام
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