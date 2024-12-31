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علوم الدار

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025
31 ديسمبر 2024 20:55

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أبناء وبنات الوطن، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025، داعية الله عز وجل أن يجعله عاماً زاخراً بالخيرات والإنجازات لدولة الإمارات.
وقالت سموها، في كلمة لها بهذه المناسبة: «كل عام وأبنائي وبناتي، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ينعمون بالصحة والسعادة والبركة.
نسأل الله أن يجعله عاماً زاخراً بالخيرات والإنجازات لدولة الإمارات، وأمن وسلام لكافة شعوب العالم. نستقبل عاماً جديداً بروح الاتحاد، وبطموحات متجددة نرسم بها ملامح مستقبل مشرق ومجيد لدولتنا الغالية. بعزم أبنائنا وإبداع عقولهم، نمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتنا، ليبقى وطننا دائماً في تطور وازدهار وريادة».

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