عمار بن حميد يعزي في وفاة حرم عبدالرحمن الغرير

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، عائشة بنت ماجد بن أحمد الغرير، حرم عبدالرحمن سيف الغرير، ووالدة محمد، وخالد عبدالرحمن الغرير.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بدبي أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من كبار المسؤولين.