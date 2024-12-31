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علوم الدار

تعاون بين جامعة الشارقة و«سيوا» في مجالات الطاقة والبيئة

تعاون بين جامعة الشارقة و«سيوا» في مجالات الطاقة والبيئة
1 يناير 2025 01:36

الشارقة (وام)

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وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة للقضايا البيئية والمجتمعية. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الجامعة بخدمة المجتمع المحلي وتطوير الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية.
وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة البحوث والدراسات بـ«سيوا».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود البحثية المشتركة في موضوعات تخدم التنمية المستدامة، وتشمل كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، وإدارة وتحلية المياه وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتحسين شبكات توزيع الكهرباء والمياه والغاز، وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والصحة العامة والأمن السيبراني وتحليل أنظمة الحماية والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية متقدمة وورش عمل لموظفي الهيئة، وتنظيم مؤتمرات علمية لبحث التطورات وأفضل الممارسات في مجالات الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة، بما يعزز التكامل بين الطرفين.

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جامعة الشارقة
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هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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