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علوم الدار

خليفة بن محمد بن خالد يهنئ القيادة الرشيدة بالعام الجديد

خليفة بن محمد بن خالد يهنئ القيادة الرشيدة بالعام الجديد
1 يناير 2025 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة، عن أسمى آيات التهاني والتبريك للقيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.
وتمنّى أن يحمل العام الجديد بشائر الخير والأمل والسلام والسعادة والتسامح، على العالم أجمع، وأن يحفظ الله تعالى دولة الإمارات، ويديم عليها إنجازاتها ونجاحاتها وطموحاتها، وتفوقها وتطورها ونماءها، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكل عام والجميع بخير.

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