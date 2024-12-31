طحنون بن زايد: نتطلع لعام جديد تمضي فيه الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بمناسبة العام الجديد.





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتطلع لعام جديد تمضي فيه دولة الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة، وأن تواصل التميز في ظل قيادتها الحكيمة، آملين أن يعُم الأمن والاستقرار والسلام كافة مناطق العالم».





نتطلع لعام جديد تمضي فيه دولة الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة، وأن تواصل التميز في ظل قيادتها الحكيمة، آملين أن يعُم الأمن والاستقرار والسلام كافة مناطق العالم. — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) December 31, 2024