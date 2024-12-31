الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: نتطلع لعام جديد تمضي فيه الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة

طحنون بن زايد: نتطلع لعام جديد تمضي فيه الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة
31 ديسمبر 2024 22:53

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بمناسبة العام الجديد.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتطلع لعام جديد تمضي فيه دولة الإمارات ريادتها العالمية على كافة الأصعدة، وأن تواصل التميز في ظل قيادتها الحكيمة، آملين أن يعُم الأمن والاستقرار والسلام كافة مناطق العالم».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: كل عام ووطننا الغالي وشعبه في قمة المجد
الإمارات تُجلي 127 من المصابين والمرضى والمرافقين من غزة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الإمارات
العام الجديد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
اليوم 20:10
حمدان بن زايد: كل عام ووطننا الغالي وشعبه في قمة المجد
علوم الدار
حمدان بن زايد: كل عام ووطننا الغالي وشعبه في قمة المجد
اليوم 23:56
الإمارات تُجلي 127 من المصابين والمرضى والمرافقين من غزة
علوم الدار
الإمارات تُجلي 127 من المصابين والمرضى والمرافقين من غزة
اليوم 23:49
تنويه من مهرجان الشيخ زايد
علوم الدار
تنويه من مهرجان الشيخ زايد
اليوم 23:46
"طوارئ وأزمات أبوظبي" يستضيف اجتماعات بعثة خطة استدامة الأمن النووي الدولية
علوم الدار
"طوارئ وأزمات أبوظبي" يستضيف اجتماعات بعثة خطة استدامة الأمن النووي الدولية
اليوم 23:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©