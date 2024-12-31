«زايد العليا».. رحلة استثنائية في التمكين والدمج المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

خطت مؤسسة زايد العليا خطوات ناجحة خلال مسيرتها عام 2024 في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم، محققةً شعار: «معاً نحو التميز التمكين»، وحققت قفزات نوعية متميزة ضمن إطار خدماتها التي تقدمها لما يزيد على 25 ألف مستفيد، منهم 1870 من الطلاب المنتظمين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها وتبلغ 19 مركزاً وإدارة منتشرة على مستوى الإمارة، مؤكدة دورها الريادي في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي.

وتأتي هذه الجهود ضمن الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع رفاهية وحقوق أصحاب الهمم في مقدمة أولوياتها.

وبشأن الدمج والتمكين في سوق العمل، واصلت المؤسسة جهودها الرامية إلى إدماج وتمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، من خلال توفير وظائف لـ 80 صاحب همة، عبر شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وجرى تكريم 24 جهة وشركة خلال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، تقديراً لدعمهم جهود المؤسسة لتوظيف أصحاب الهمم، كما مكّنت المؤسسة 200 من منتسبيها في مشاريعها الإنتاجية، وألحقت 400 من الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بشهادة الاستعداد للعمل المستوى الثاني.

وأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا الاتحادية، قاموس علم النفس الإماراتي الروسي، ودشنت في هذا الإطار منصة إلكترونية، بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، لتحويله إلى شكل رقمي وتخزينه في قواعد بيانات معتمدة لصالح المؤسسة، وتهدف لتسجيل القاموس في الهيئات الدولية المحترفة للنشر، مثل «اليونسكو» والمنتديات الدولية للمكتبات، مع ضمان التوافق مع محركات الذكاء الاصطناعي CHATGPT، كما أعلنت المؤسسة إطلاق جائزة «قاموس علم النفس للبحث العلمي» ضمن إطار مشروع القاموس.

ودشنت المؤسسة أول صالة عرض تفاعلية من نوعها في الشرق الأوسط، في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية في أبوظبي، بالتعاون مع شركة «توبلاند»، وتأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الدمج المجتمعي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة أصحاب الهمم، وخطوة جديدة لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة. تضمنت صالة العرض التفاعلية الجديدة مناطق عدة، مثل «منطقة الابتكار»، «منطقة التعليم»، و«منطقة الضيافة» والتي تعرض مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي تسهل الحياة اليومية للأفراد والشركات.

وحصلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على المركز الأول في تقديم خدماتها إلى العملاء والمستفيدين عن طريق مركز الاتصال الحكومي لإمارة أبوظبي، الأمر الذي يؤكد ريادتها كجهة داعمة وشاملة لأصحاب الهمم، محققة نقلة نوعية في تحسين جودة حياتهم وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لهم.

ولم يقتصر دور المؤسسة على تقديم الخدمات المباشرة لأصحاب الهمم، فقد شاركت بجناحها الخاص في مهرجان الشيخ زايد التراثي، لعرض مجموعة واسعة من المنتجات التي أنتجتها الأيادي العاملة من أصحاب الهمم، وشاركت في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لعرض قدرات ومواهب أصحاب الهمم المنتسبين للمؤسسة، وتقديم نماذج من منتجات ورش التأهيل المهني التي صنعت بأيديهم، فضلاً عن المشاركة في حملة الإمارات «معك يا لبنان»، لإغاثة الأشقاء اللبنانيين إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية الصعبة والظروف الراهنة الحرجة، التي انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ونظمت المؤسسة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط تحت شعار: «العمل والتوظيف»، وهو حدث يجمع الخبراء والمتخصصين في مجال تأهيل أصحاب الهمم لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة، حيث تم اعتماد «إعلان أبوظبي لأصحاب الهمم» في ختام المؤتمر، والذي يهدف إلى زيادة نسبة توظيف أصحاب الهمم ووضع خطط واضحة لتحقيق ذلك.