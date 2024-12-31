تنويه من مهرجان الشيخ زايد

نوه مهرجان الشيخ زايد عبر حسابه على منصة "إكس" أنه وصل إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.



وقال المهرجان عبر حسابه على منصة "إكس":"نود أن نلفت انتباهكم بأننا قد وصلنا إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمهرجان، لذلك حرصاً على سلامتكم نأسف لإبلاغكم بغلق أبواب الدخول حالياً. يمكن للزوار القادمين التوجه نحو الساحات الخارجية لمشاهدة الاحتفالات والاستمتاع بالعروض عبر الشاشات الخارجية للمهرجان".





تنويه!



زوارنا الكرام

نود أن نلفت انتباهكم بأننا قد وصلنا إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمهرجان، لذلك حرصاً على سلامتكم نأسف لإبلاغكم بغلق أبواب الدخول حالياً.



يمكن للزوار القادمين التوجه نحو الساحات الخارجية لمشاهدة الاحتفالات والاستمتاع بالعروض عبر الشاشات الخارجية… pic.twitter.com/P2QJQ2jP5D — Sheikh Zayed Festival مهرجان الشيخ زايد (@ZayedFestival) December 31, 2024