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علوم الدار

تنويه من مهرجان الشيخ زايد

تنويه من مهرجان الشيخ زايد
31 ديسمبر 2024 23:46

نوه مهرجان الشيخ زايد عبر حسابه على منصة "إكس" أنه وصل إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

وقال المهرجان عبر حسابه على منصة "إكس":"نود أن نلفت انتباهكم بأننا قد وصلنا إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمهرجان، لذلك حرصاً على سلامتكم نأسف لإبلاغكم بغلق أبواب الدخول حالياً. يمكن للزوار القادمين التوجه نحو الساحات الخارجية لمشاهدة الاحتفالات والاستمتاع بالعروض عبر الشاشات الخارجية للمهرجان".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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