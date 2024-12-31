أبوظبي تبهر العالم في احتفالات العام الجديد

استقبلت أبوظبي احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة بعروض وألعاب نارية مبهرة.

وشهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي أكبر عرض للألعاب النارية في العالم في احتفال بليلة رأس السنة.

إذ تضمن عرضاً ضخماً للألعاب النارية امتد لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، وذلك لتحقيق رقم قياسي في طول واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض.



وسبق عرض الألعاب النارية الكبير، عروضاً بدأت عند الساعة 11:40 مساءً ولمدة 20 دقيقة متواصلة، تشارك فيها 6000 طائرة درون لتشكيل لوحات فنية متحركة على صفحة سماء الوثبة، من بينها 3000 طائرة سترسم أكبر صورة لأول مرة على مستوى العالم، إضافة لرسم لوحةً تعبر عن أماني العام الجديد.



وإلى جانب مهرجان الشيخ زايد، شهدت العديد من المواقع في أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة الحديريات، وغيرها من المواقع عروضاً متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.