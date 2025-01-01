أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الأربعاء.
وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 9.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/6mpaY4736R— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 1, 2025