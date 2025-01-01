الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

«الأرصاد»
1 يناير 2025 08:26

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غداً مع أمطار محتملة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
الحرارة
آخر الأخبار
مؤتمر صحفي لبطولة «المجموعة السابعة» للقدرة في بوذيب
الرياضة
مؤتمر صحفي لبطولة «المجموعة السابعة» للقدرة في بوذيب
اليوم 12:00
موضوعية
الترفيه
باحثون يطورون علاجاً آمناً لتسكين الآلام
اليوم 11:55
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم وكيلاً لوزارة التربية والتعليم
اليوم 11:46
عناصر من الشرطة الأميركية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
توقيف المشتبه به في حادث إطلاق نار بلوس أنجلوس
اليوم 11:42
مفارقات «نهائي المتصدرين» و«سحر الأولى» في كأس الخليج
الرياضة
مفارقات «نهائي المتصدرين» و«سحر الأولى» في كأس الخليج
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©