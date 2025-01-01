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علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
1 يناير 2025 08:33

توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 50 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحياناً ويصل إلى 9 أقدام في الخليج العربي من الساعة 08:00 اليوم الأربعاء 01/01/2025 وحتى الساعة 08:00 يوم الجمعة 03/01/2025.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الجو طقس غائم، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خلال الأيام المقبلة، محذراً من ارتياد البحر أو ممارسة الأنشطة الرياضية البحرية، نتيجة الاضطراب الشديد في الخليج العربي غداً وبعد غد.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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