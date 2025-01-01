محمد بن راشد: دبي مدينة العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي مدينة العالم .. وأن احتفالات دخول العام الجديد كانت نموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح والتحضر.

وقال سموه بمناسبة حلول العام الجديد: كل عام والجميع بخير .. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم.

وقال سموه في منشور عبر منصة "إكس":"دبي مدينة العالم … 36 موقعاً لاحتفالات دخول العام الجديد .. عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين .. ونقلوها لأهلهم وأحبابهم في 190 دولة حول العالم تنتمي لها هذه الجنسيات.

كانت الاحتفالات نموذجاً عالمياً للتعايش .. والتسامح .. والتحضر .. نهنىء الجميع بالعام الجديد .. ونشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم.. وشكر خاص للجنة تأمين الفعاليات التي تضم 55 جهة حكومية وساهمت باحتفالات آمنة .. وانسيابية .. ومشرفة .. تليق باسم دبي والإمارات.

كل عام والجميع بخير .. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم .. وتمثل نموذجاً مشرفاً للعالم".