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علوم الدار

2.5 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة بدبي في ليلة رأس السنة

أرشيفية
1 يناير 2025 17:13

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني والتنقل المشترك خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2025 وصل إلى أكثر من 2.5 مليون راكباً، بنسبة زيادة بلغت 9.3 % عن عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضية 2024، والذي بلغ 2 مليون و288 ألفاً و631 راكباً.

واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر مليوناً و133 ألفاً و251 راكباً، فيما أَقَلَّ الترام 55 ألفاً و391 راكباً، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 465 ألفاً و779 راكباً، في حين نقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 80 ألفاً و66 راكباً، ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 195 ألفاً و651 راكباً، ومركبات النقل المشترك 1238 راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت 571 ألفاً و98 راكباً.

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وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية تم بسلاسة وأمان، بفضل الخطة المرورية المتكاملة التي وضعتها وجهود فرق العمل الموزعة في مراكز التحكم وفي الميدان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.

المصدر: وام
مترو دبي
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