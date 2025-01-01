«مهرجان ليوا».. الوجهة المفضلة للشباب

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بفعالياته الرائعة وأنشطته الفريدة، أصبح «مهرجان ليوا الدولي 2025» الذي يحتفي بالتراث الثقافي والرياضي في أبوظبي، ويتضمن رياضة السيارات والصيد بالصقور، وسباقات الإبل والخيول والعروض الموسيقية الحية والأنشطة العائلية والترفيهية، مقصداً للزوار من مختلف الجنسيات وجميع أفراد العائلة، خاصة الشباب الذين يأتونه من كل مكان، ويشهد تدفقاً يومياً لآلاف الزوار من شباب الدول المجاورة، لعيش تجربة لا تنسى، ضمن أجواء شتوية استثنائية، والاستمتاع بما يحتويه من فعاليات ترتبط بالذاكرة الجمعية لأهل المنطقة، من رحلات «البر»، ومشاهدة استعراضات «تل مرعب» أعلى الكثبان الرملية في الإمارات، وغيرها من الفعاليات المشوقة.

ويشهد «مهرجان ليوا الدولي 2025» المتواصل إلى 4 يناير الجاري، إحدى أهم الوجهات الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، برنامجاً حافلاً بالفعاليات التي تمزج بين التجارب التراثية والفنية والترفيهية والمغامرات، ويدعو العائلات والأصدقاء إلى مشاركة أجمل اللحظات خلال الاستمتاع بعروضه وجولاته المتنوعة، ويستقبل يومياً عشّاق رياضة السيارات والعائلات والأصدقاء بين أحضان الطبيعة، ضمن برنامج متنوّع من سباقات السرعة واستعراضات «الدريفت»، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب العروض الترفيهية العائلية والحفلات الحية والجولات والأنشطة الثقافية.

وتقدم «قرية ليوا» القلب النابض للمهرجان، باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لجميع الزوار، بمن فيهم الشباب، للاستمتاع بمختلف التجارب، ضمن مختلف مناطقها للاستمتاع بألعاب الكرنفال، ومتحف «الواحة» الذي يقدِّم للزوّار تجربة ثقافية مميَّزة، وتذوق الطعام المحلي والعالمي، والمشروبات الساخنة والتي تحظى بإقبال كبير، وترتبط بالأجواء الباردة الجميلة.

ويتعرف الشباب إلى الحِرف التقليدية في «سوق قرية ليوا» الذي يُضم سلعاً ومصنوعات أبدعها حِرفيون وفنانون محليون، تروي صفحات من التراث الثقافي الإماراتي الأصيل.

ويحتفي مهرجان ليوا 2025 بالتراث الإماراتي الغني، مسلِّطاً الضوء على الرياضات التقليدية التي تُمثِّل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية، من خلال سباقات الهجن والخيل والصقور، ويشكل فضاء لالتقاء الأصدقاء وشباب الخليج خاصة، الذين يجمعهم عشق الموروث الثقافي، ضمن بيئة جاذبة وخدمات راقية وفخامة ورقي، حيث مناطق التخييم والفنادق، إلى جانب تنوع الفعاليات والأنشطة، تحت سماء منطقة الظفرة، ما جعلها نقطة جذب كبيرة، وذاع صيتها عند الجميع، وباتت قبلة لمختلف الشباب من منطقة الخليج الذين أصبحوا سفراء للمهرجان في بلدانهم وينقلون ما يتمتع به المهرجان من زخم في الفعاليات الرائعة لأهلهم في بلدانهم، لاسيما أن أرض المهرجان تتيح لهم فرصة التقاء مختلف شباب المنطقة الذين يتقاسمون معهم الشغف نفسه.

وأشاد مجموعة من الشباب الذين التقتهم «الاتحاد» ضمن «قرية ليوا» على هامش «مهرجان ليوا الدولي 2025» وجاؤوا من مختلف دول الخليج، من أجل الحدث الدولي للاستمتاع بمختلف فعالياته الرياضية والمجتمعية الاستثنائية، بمستوى التنظيم وحفاوة الشعب الإماراتي ورقي التعامل، ناهيك عما يتيحه المهرجان من فرصة لالتقاء الأصدقاء، إلى ذلك قال أحمد الحجري من عُمان، إنه سعيد بوجوده في «مهرجان ليوا الدول 2025» برفقة أصدقائه، والذين جاؤوا خصيصاً من أجل الاستمتاع بفعاليات وأجواء المهرجان الذي ذاع صيته وسمعته الطيبة في منطقة الخليج خاصة والعالم بشكل عام، مؤكداً أنه يشعر أنه في بلده الثاني، نظراً لحفاوة الاستقبال ورقي التعامل، مشيراً إلى أنه استمتع بفعاليات «تل مرعب» الاستثنائية، لاسيما أن هذه الرياضة يعشقها أغلب شباب دول المنطقة، ويتقاسمون شغفها.

بدوره، قال يوسف فهد الجابر من قطر، إنه استمتع بفعاليات «قرية ليوا» بشكل خاص، والتي أتاحت له الاطلاع على الموروث الإماراتي والحرف التراثية وتذوق المأكولات الشعبية، وغيرها من الفعاليات المجتمعية، وبما يشمله المهرجان من فعاليات استثنائية برفقة الأهل، والأجواء الرائعة، ومنها الاحتفالات الموسيقية والألعاب النارية وفعاليات «تل مرعب» المشوقة.

وأكد خالد علي من الكويت، أنه يحرص على زيارة المهرجان سنوياً، حيث يمثل «تل مرعب» عنصر الجذب في المنطقة، مشيراً إلى أن الفعاليات والأنشطة المصاحبة تمثل إضافة نوعية كبيرة للمهرجان، ناهيك عن الخدمات الفاخرة التي تسهل التنقل والحركة، ضمن مختلف مناطق المهرجان الذي وصفه بالرائع.

وأشار يوسف الخالدي من الكويت، والذي جاء خصيصاً من أجل «مهرجان ليوا الدولي 2025» إلى أنه قضى أجمل أوقاته ضمن الحدث الأبرز في المنطقة، مؤكداً أنه يحمل معه أجمل اللحظات إلى بلده، وسيعود السنوات القادمة، برفقة أهله وأصدقائه.