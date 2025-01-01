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احتفالية استثنائية بليلة رأس السنة في «مهرجان ليوا»

احتفالية استثنائية بليلة رأس السنة في «مهرجان ليوا»
2 يناير 2025 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد مهرجان مرعب أجواء احتفالية متميزة بمناسبة ليلة رأس السنة، حيث تحوّل المهرجان إلى ساحة مليئة بالبهجة والفعاليات الترفيهية التي أبهرت الزوار، وتزيّنت أرجاء المهرجان بالأضواء والعروض النارية التي أضاءت سماء مرعب، مصحوبة بالأنشطة الموسيقية والتراثية التي جعلت من المناسبة حدثاً لا يُنسى.
وكان الإقبال الجماهيري هائلاً، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن وصول عدد المركبات في منطقة المهرجان إلى أكثر من 50 ألف مركبة، في ليلة استثنائية، جسدت المكانة الكبيرة التي يحظى بها مهرجان مرعب بوصفه وجهة رئيسة لعشاق المغامرة والتحديات في المنطقة.
وتنوعت الاحتفالات بين الاستعراضات الرياضية، والعروض الترفيهية، والأجواء العائلية التي جذبت الزوار من مختلف أنحاء الإمارات ودول الخليج، لتكون ليلة رأس السنة في مرعب حدثاً بارزاً يضاف إلى نجاحات المهرجان.

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