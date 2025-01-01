«أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية» يعتمد قائمة الخريجين للعام 2023 و2024

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الثاني للسنة الأكاديمية 2024 / 2025 برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، جرى خلاله اعتماد قائمة الخريجين للعام 2023 و2024، البالغ عددهم 251 طالباً وطالبة، ومناقشة مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 2026، والمشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

وأكد معالي مطر الطاير أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتعليم والابتكار، مشيراً إلى حرص مجلس الأمناء على تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، ودعم الإبداع والابتكار في المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة لتكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم الذكي والابتكار الرائدة عالمياً.

وقال الطاير: «جامعة حمدان بن محمد الذكية تمثل نموذجاً ريادياً في التعليم الذكي الذي يلبي احتياجات المستقبل، ومجلس الأمناء ملتزم بمواصلة اعتماد مشاريع نوعية وشراكات استراتيجية تعزز جودة التعليم، وتساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل».

من جانبه، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «نواصل العمل على تحقيق رؤية الجامعة في تقديم تعليم ذكي ومرن يلبي احتياجات المستقبل، ويعكس التزامنا بتطوير المناهج والمشاريع التحولية، وإبراز دور الجامعة كركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي».

واستعرض المجلس قائمة خريجي الجامعة للعام 2023 و2024، البالغ عددهم 251 طالباً وطالبة، موزعين على عدد من الكليات والبرامج التعليمية، تتضمن خريجين من كلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، وكلية التعليم الإلكتروني، وخريجين من برنامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.

وناقش المجلس مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2026، في محور تطوير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المتغيرات والتوجهات المستقبلية، والمواءمة مع التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة التربية والتعليم.