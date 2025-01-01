تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري خلال يناير

كشف تقرير السمات المناخية لشهر يناير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، عن تميز هذا الشهر بانخفاض في درجات الحرارة حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام.



وأرجع المركز ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

ووفقا للمركز تشير التوقعات لشهر يناير 2025 أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون حول المعدل العام أو أعلى بقليل. ومعدل درجات الحرارة على الدولة 18.3 درجة مئوية.

وأشار إلى تأثر المنطقة خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع فرصة سقوط الأمطار

وتابع المركز في تقريره: «تشير التوقعات لشهر يناير 2025 أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سوف تكون حول المعدل العام ومعدل الأمطار على الدولة 11.5ملم».

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

كما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 16.4 و20.0° بينما متوسط درجة الحرارة العظمى فيتراوح بين و21.3 و25.7 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح بين 11.6 و15.2 °م.، أما أعلى درجة حرارة فكانت 36.0 °م في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 والفوعه سنة 1983.. أما أقل درجة حرارة فسجلت على ركنه سنة 2021 والتي بلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر.

وبالنسبة إلى الضباب فكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف.

وكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.

(إبراهيم سليم)